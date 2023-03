Ressuscité après son calvaire, Deschamps envoie un énorme message

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

En pleine galère durant la Coupe du monde, Benjamin Pavard s'était retrouvé remplaçant après un match très compliqué face à l'Australie en ouverture de la compétition. Une mise à l'écart qu'il avait très mal vécue, au point que son avenir international soit remis en question. Mais contre l'Irlande, il a fait taire les critiques, pour le plus grand bonheur de Didier Deschamps.

Qui aurait pu prédire un tel scénario après la Coupe du monde ? Mise à l'écart après sa prestation compliquée face à l'Australie pour le premier match de la compétition, Benjamin Pavard avait perdu sa place au profit de Jules Koundé. Axel Disasi avait été préféré par Didier Deschamps pour le match sans enjeux contre la Tunisie. Mais lundi soir, en Irlande, le défenseur du Bayern Munich a débloqué la situation d'une magnifique frappe de l'extérieur de la surface. Il a ainsi offert une précieuse victoire aux Bleus (1-0). Et Didier Deschamps est ravi du retour en forme de Benjamin Pavard.

Pavard, le retour en grâce

« Il avait connu un match très compliqué en début de Coupe du monde (face à l'Australie). Il avait été titulaire les années précédentes. Il a joué le premier match et Jules a pris sa place. Mais ce n'est pas pour ça que Benjamin était écarté. Après ce but, je lui ai dit que j'étais très content pour lui », assure le sélectionneur de l'équipe de France au micro de La Chaîne L'EQUIPE , avant d'en rajouter une couche.

«Personne n'est jamais écarté»