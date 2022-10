Foot - Equipe de France

Qatar 2022 - Équipe de France : Benzema et Mbappé intouchables, qui avec eux ?

Publié le 19 octobre 2022 à 20h40

Arnaud De Kanel

Le 9 novembre prochain, Didier Deschamps communiquera sa liste pour le Mondial au Qatar. Bien qu'elle réserve encore sont lot d'incertitudes, il est certain que Kylian Mbappé et le Ballon d'Or Karim Benzema y figurent. Or, on ne sait pas encore qui sera à leurs côtés dans le secteur offensif des Bleus.

Dans trois semaines, l'heure sera à la déception pour certains ou au grand bonheur pour d'autres. En effet, Didier Deschamps annoncera sa liste de joueurs convoqués pour participer à la Coupe du monde en novembre prochain. Dans l'animation offensive, Karim Benzema et Kylian Mbappé sont intouchables aux yeux du sélectionneur mais il reste encore des places à prendre.

Qatar 2022 : Camavinga, Rabiot… Deschamps va devoir trancher pour ses milieux https://t.co/z0ZYECqgW1 pic.twitter.com/2QrKDqJ8M0 — le10sport (@le10sport) October 17, 2022

Un axe bien bouché

Pas moins de 5 joueurs sont en concurrence directe pour prendre l'avion avec Karim Benzema et Kylian Mbappé dans l'axe de l'attaque. Olivier Giroud et Christopher Nkunku en font partie et, en plus de cartonner en club, leurs dernières sorties sous le maillot tricolore ont été très correctes. Dans l'esprit de Didier Deschamps, Antoine Griezmann continue d'occuper une place importante qui devrait aussi lui assurer une convocation pour un troisième Mondial consécutif. Derrière, Wissam Ben Yedder n'a pas su saisir sa chance et ses derniers espoirs de Coupe du monde se sont certainement envolés lors du dernier rassemblement. Le dernier à postuler est Randal Kolo-Muani, fraichement appelé par Deschamps. Mais l'attaquant de Francfort part de très loin et devrait payer sa méconnaissance du haut niveau.

Des ailes pour s'envoler au Qatar