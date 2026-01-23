«Personne n’est venu me voir» : L’équipe de France l’a abandonné !

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

10 ans plus tard, le temps a fait son œuvre, mais la pilule a été difficile à avaler. Alors qu’il sortait de sa meilleure saison personnelle sur le plan statistique, Didier Deschamps a fait le choix de ne pas le sélectionner pour l’Euro 2016. Une déception difficile à surmonter qui engendra d’ailleurs sa retraite internationale un an plus tard… Il raconte tout.

Dans le cadre de sa deuxième compétition en tant que sélectionneur de l’équipe de France, Didier Deschamps faisait le choix de sélectionner André-Pierre Gignac qui évoluait déjà à l’époque au Mexique, aux Tigres UANL où il s’est hissé au rang de légende du club. Et ce, au grand dam de Kevin Gameiro qui avait signé sa meilleure saison sur le plan personnel au FC Séville.

«Je ne suis pas sûr qu’il y ait eu quelqu’un du staff de l’équipe de France qui soit venu me voir à Séville» En interview pour Kampo, l’ex-international français aux 13 sélections s’est livré sur cette déception dure à accepter auprès de Smaïl Bouabdellah. « Le coach fait ses choix, point barre. Je savais que je n’irai pas, je n’ai pas été appelé une fois avant la compétition. Pendant trois ans, j’étais performant à Séville. Je ne suis pas sûr qu’il y ait eu quelqu’un du staff de l’équipe de France qui soit venu me voir à Séville. En plus cette saison-là, je pense avoir fait la meilleure saison de ma carrière ».