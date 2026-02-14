«On sera content si c’est…» : Un nom validé par le clan Mbappé pour succéder à Deschamps

Axel Cornic

Arrivé en 2012, Didier Deschamps a annoncé qu’il quittera le poste de sélectionneur de l’équipe de France cet été, après la Coupe du monde. Une grosse page du football tricolore va se tourner, mais une piste concrète se détache déjà pour écrire la prochaine, avec l’entourage de Kylian Mbappé qui semble déjà séduit.

C’est une situation assez surprenante. Là où la France devrait se déchirer en des multiples débats, la succession de Didier Deschamps semble faire l’unanimité. Zinedine Zidane est en effet annoncé comme le grand favori pour devenir le nouveau sélectionneur de l’équipe de France et ses détracteurs sont très rares, avec une nomination qui ne devrait plus faire aucun doute.

Didier Deschamps au PSG : «J’ai failli, mais…», il s’est «battu» pour ne pas y aller ⁰ https://t.co/XB3ohefRZl — le10sport (@le10sport) February 14, 2026

« Je ne sais pas si ce serait le profil idéal, mais ça serait très bien » Même dans l’entourage de Kylian Mbappé, on aimerait bien vu l’ancien du Real Madrid prendre la suite de Deschamps. « Est-ce que Zidane, serait le profil idéal après le départ de Deschamps ? Je ne sais pas si ce serait le profil idéal, mais ça serait très bien » a expliqué Wilfrid Mbappé, sur le plateau de C à Vous, avant d’ajouter : « Je vais quand même souligner Didier Deschamps. On oublie tout ce qu’il a fait ».