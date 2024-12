«On a besoin de toi», une annonce surprise de Mbappé à Griezmann ?

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Retraité depuis septembre dernier, Antoine Griezmann a confirmé que son histoire avec l'équipe de France était terminée. Une issue à laquelle ne peut se résoudre Stephen Brun. Sur RMC ce jeudi après-midi, l'ancien basketteur a réclamé une rencontre entre le joueur de l'Atlético et Kylian Mbappé (Real Madrid) en Espagne.

« C'est complètement fini, je ne vais pas revenir en arrière. Ce n'était pas un coup de tête, c'était mûrement réfléchi ». Au début du mois de novembre, Antoine Griezmann confirmait son départ de l’équipe de France. Une décision qui interroge alors que le joueur de l’Atlético semblait se projeter vers le prochain Mondial en 2026. La décision de Didier Deschamps de ne pas lui accorder le brassard de capitaine après la retraite d’Hugo Lloris a-t-elle pesé ? Nul ne le sait et certains comme Daniel Riolo réclament une interview vérité de Griezmann pour faire la lumière sur cette affaire.

Une rencontre au sommet est réclamée

Présent sur le plateau de Super Moscato Show ce jeudi, Stephen Brun estime qu’il n’est pas trop tard pour convaincre Griezmann de replonger. Selon l’ancien basketteur, Kylian Mbappé, capitaine de cette équipe de France, devrait prendre ses responsabilités et s’entretenir avec le joueur de l’Atlético. D’autant que le natif de Mâcon enchaîne les prestations de grandes classes à Madrid à l’image de son doublé face au Slovan Bratislava en Ligue des champions (3-1).

« Mbappé a un pouvoir d’influence sur Griezmann »

« Ce serait exceptionnel pour la communication de Mbappé qu’il fasse la démarche d’aller voir Griezmann à Madrid et qu’il lui dise : « On a besoin de toi en équipe de France pour gagner la Coupe du monde 2026. Tu veux le capitanat ? Pas de souci ». Pour moi, Mbappé a un pouvoir d’influence sur Griezmann au même titre que Deschamps. Si Deschamps fait l’effort de voir Griezmann, ce n’est plus pareil. Griezmann n’aura plus le même statut. Le mieux est qu’il revienne pour les éliminatoires du Mondial » a déclaré Brun sur RMC.