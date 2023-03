Mis en garde pour Mbappé, Deschamps répond à ce grand danger

Thibault Morlain

Entre Kylian Mbappé et Antoine Griezmann, Didier Deschamps a donc opté pour le crack de Bondy afin de devenir le nouveau capitaine de l’équipe de France. Un choix risqué pour beaucoup d’observateurs. En effet, selon eux, il existe un danger de confier une telle responsabilité à Mbappé étant donné sa liberté de parole. Un problème sur lequel s’est prononcé Deschamps.

Un choix risqué ? Pour certains, cela pourrait créer certaines situations chauds. En effet, Mbappé a montré à quel point il était libre dans sa parole. Est-ce alors un problème pour Deschamps ? Pour Ouest France , il a répondu à cette question.

« Il dira ce qu’il voudra »

« Et alors ? Il a une liberté de ton. S’il y en a un qui est excellent sur le terrain et en dehors, c’est Kylian. Après, on aime ou on n’aime pas. Il n’y a pas d’éléments de langage ou de communication verrouillée, jamais. Il peut être confronté à une question d’actualité et il dira ce qu’il voudra. Il a une responsabilité et il le sait. Il en avait une avant : quand il s’exprimait, il engageait sa personne, mais aussi l’équipe de France. Sa responsabilité ne sera pas moins importante par rapport au collectif et à l’institution », a alors lâché Didier Deschamps sur Kylian Mbappé.

« C’est une responsabilité supplémentaire, mais le brassard ne doit pas être un poids »