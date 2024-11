Mbappé trahi par Deschamps, la folle révélation !

Thomas Bourseau

On prend le même et on recommence. Kylian Mbappé ne sera pas de ce rassemblement avec l'équipe de France en ce mois de novembre. Diminué pendant la dernière trêve internationale, le capitaine des Bleus était resté à Madrid. En pleine possession de ses moyens, il n'a cette fois-ci pas été appelé par Didier Deschamps. Daniel Riolo a donné la raison de ce retournement de situation.

Kylian Mbappé ne traverse certes pas la période plus faste de sa carrière. Toutefois, contrairement à la trêve internationale d'octobre qu'il avait manqué d'un commun accord avec Didier Deschamps en raison d'une gêne à la cuisse, le capitaine de l'équipe de France n'est pas blessé actuellement et enchaîne même les matchs avec le Real Madrid. Cependant, le sélectionneur des Bleus n'a pas convoqué le patron du vestiaire de la sélection pour le rassemblement de novembre avec les rencontres de Ligue des nations contre Israël et l'Italie les 14 et 17 novembre prochain.

«Jusqu'à hier soir (mercredi), chez Mbappé, on était sûr de venir»

Une décision qui a été prise par Didier Deschamps en personne comme il l'a confié en conférence de presse jeudi. Sur les ondes de RMC, Daniel Riolo a d'ailleurs signifié que Kylian Mbappé était convaincu qu'il reviendrait en équipe de France cette fois-ci. « Il ne le prend pas parce qu'il lui a fait à l'envers la dernière fois. C'est une punition, c'est une sanction ! Il ne le dit pas parce qu'il ne veut pas enfoncer le clou et déchirer un peu trop la relation. Il lui a dit à lui. Jusqu'à hier soir (mercredi), chez Mbappé, on était sûr de venir. Il n'y avait pas de sujet dans son entourage ».

«Mbappé l'a fait passer pour un con»

Un choc donc pour Kylian Mbappé, mais le choix de Didier Deschamps n'est absolument pas dénué de sens du point de vue de l'éditorialiste de RMC. Pendant l'After Foot de jeudi soir, Daniel Riolo a expliqué que le sélectionneur suit seulement sa ligne de conduite. « Pour le coup, je trouve que la décision de Deschamps est bonne et juste. On l'a peut-être oublié mais la dernière fois, Mbappé l'a fait passer pour un con. Deschamps est venu devant les micros pour dire que Mbappé était un peu blessé. Trois jours après, il était titulaire avec le Real Madrid et il lui a collé une histoire dégradante ».