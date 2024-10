Mbappé : Malaise en équipe de France, Deschamps dévoile «la réalité»

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Depuis l'annonce de la liste de l'équipe de France pour affronter Israël et la Belgique, un malaise semble s'être installé en Bleus. Et pour cause, l'attaquant du Real Madrid, qui n'a pas été sélectionné pour rester au repos après sa blessure, a joué 70 minutes contre Villarreal. Mais Didier Deschamps assure que le réalité est différente au sein du vestiaire.

Depuis l'annonce de la liste de Didier Deschamps, un certain malaise s'est installé. Et pour cause, entre la retraite internationale d'Antoine Griezmann et l'absence de Kylian Mbappé, les débats sont nombreux autour des Bleus ce qui suscite des débats. Pas l'idéal pour préparer les deux matches contre Israël et la Belgique. Présent en conférence de presse, Didier Deschamps a donc donné sa version dans l'espoir d'effacer la polémique.

«C'est très loin de la réalité»

« Chacun est libre d'avoir son propre ressenti. Même quand il n'est pas là, Kylian cristallise l'attention. Ça concerne toutes les équipes nationales. Kylian est-il attaché à l'équipe de France? Oui. Après libre à vous d'avoir vos propres interprétations qui peuvent faire des débats et des polémiques. C'est comme avec le capitanat et Griezmann, tellement de choses ont été dites... Et c'est très loin de la réalité », assure le sélectionneur de l'équipe de France devant les médias, avant de poursuivre.

«À partir d'une même phrase, vous pouvez avoir quatre interprétations»

« Je vous l'ai dit au moment de la liste, on ne peut pas dire qu'il y a un environnement le plus serein possible autour de l'équipe de France, d'autant que c'est une équipe rajeunie qui peut être plus sensible par rapport à l'extérieur. Vous n'avez pas forcément tous les éléments. À partir d'une même phrase, vous pouvez avoir quatre interprétations. Les sifflets à Lille? Mais il ne joue pas à Lille, c'est le Real Madrid qui joue, ils ne vont pas l'applaudir, c'est l'adversaire », ajoute Didier Deschamps.