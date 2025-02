Mbappé, la révélation troublante d’un proche !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Mentor de Kylian Mbappé depuis près de sept ans en équipe de France, Didier Deschamps porte une attention toute particulière à l'attaquant du Real Madrid dont il a d'ailleurs fait son capitaine chez les Bleus. Et le sélectionneur national révèle que Mbappé était très atteint sur le plan psychologique la saison passée, à la fin de son aventure au PSG et au moment de ses débuts délicats au Real Madrid. Explications.

C'est un fait, Kylian Mbappé a passé une année 2024 très particulière durant laquelle de nombreux évènements se sont entremêlés pour bouleverser sa vie : son temps de jeu diminué au PSG en raison de son choix de partir libre au Real Madrid, son Euro 2024 peu convaincant, et enfin ses débuts fortement critiqués en Espagne... L'attaquant de l'équipe de France n'était pas au mieux, sur le plan athlétique que psychologique. Et c'est d'ailleurs ce que confie noir sur blanc Didier Deschamps dans les colonnes du Parisien.

Deschamps évoque des problèmes psychologiques pour Mbappé

Le sélectionneur de l'équipe de France se livre sur les soucis psychologiques de Kylian Mbappé en raison de ces évènements : « Le niveau sportif, c’était passager. Il a eu peu de vacances, pas de préparation. Durant ses six derniers mois à Paris, il jouait moins. Cela a eu une influence sur sa condition athlétique et psychologique. À Madrid, il s’est retrouvé face à de nouvelles exigences. Il avait des choses à démontrer. Cela a logiquement mis un peu de temps mais c’est rentré dans l’ordre car il a fait ce qu’il fallait. Si je l’ai déjà vu aussi mal ? Non. Mais cela peut arriver quand les difficultés s’accumulent sur le plan psychologique et physique », indique Deschamps.

« Ç’a été violent »

Et pour ne rien arranger, Kylian Mbappé s'est ensuite retrouvé au coeur d'une sombre puisqu'il a été accusé de viol lors de son escapade nocturne à Stockholm, en Suède : « Il a le droit d’avoir une période où il est moins bien. L’équipe de France sera toujours plus forte avec lui. Mais cette pseudo-affaire en Suède est ensuite venue se raccrocher. Entre ce qui a été dit ou écrit et la réalité du dossier… Il n’a même pas été interrogé par la justice suédoise. Pendant trois semaines, ç’a été violent. Kylian sait très bien qu’on parlera toujours beaucoup de lui, même quand il n’est pas là. Je l’ai soutenu. Je n’avais aucune raison d’être inquiet, compte tenu des éléments que j’avais. Malheureusement, le mal était fait avant même de savoir s’il y a eu quelque de chose condamnable », poursuit Didier Deschamps.