Mbappé : Fracture confirmée avec ses potes de l’équipe de France !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Lors du dernier rassemblement de l’équipe de France, Mike Maignan avait haussé le ton contre ses coéquipiers. Le gardien des Bleus avaient notamment dénoncé « les comportements de starlettes ». Un coup de gueule visiblement dirigé contre Kylian Mbappé, pourtant capitaine de l’équipe de France. De quoi un peu plus acter la fracture entre la star du Real Madrid et le reste de ses coéquipiers en sélection.

Capitaine de l’équipe de France, Kylian Mbappé ferait de moins en moins l’unanimité en interne. Après la défaite des Bleus contre l’Italie, Mike Maignan aurait, sans le nommer, visé le joueur du Real Madrid pour dénoncer « les comportements de starlettes » chez les Bleus. De quoi faire dire désormais à plus d’un que cela serait désormais de plus en plus tendu avec Mbappé au sein du vestiaire de l’équipe de France.

Mercato - PSG : Mbappé s’en va, Sarkozy ne valide pas https://t.co/yX8Y7JrQN7 pic.twitter.com/8y4QnJt1HD — le10sport (@le10sport) September 29, 2024

« Le torchon brûle avec ses coéquipiers en équipe de France »

Il y a quelques jours, c’est Cyril Hanouna qui avait lâché une première bombe à ce sujet. En effet, lors de son émission sur Europe 1, le présentateur avait confié : « Le torchon brûle avec ses coéquipiers en équipe de France, plus personne ne veut jouer avec lui. Ils n’en peuvent plus de Kylian Mbappé. Ils disent tous qu’ils jouent beaucoup mieux sans lui, d’ailleurs ils ont fait un bien meilleur match contre la Belgique, alors qu’il n’était pas dans l’équipe. Il n’a pas fait un seul bon match pendant l’Euro et aujourd’hui, tous ses coéquipiers ont du mal avec lui. Ils l’aiment bien au fond, mais tout le monde dit que son entourage commence à vraiment influencer son caractère, ils trouvent qu’il a énormément changé ».

« Si on fait un sondage dans le vestiaire aujourd’hui… »

Au micro de RTL, c’est Loïc Tanzi qui en a rajouté une couche à propos de Kylian Mbappé en équipe de France. Le journaliste de L’Equipe a ainsi fait savoir : « Maignan a dit on a un comportement de starlettes. Et Mbappé l’a pris pour lui. Tout le monde l’a compris comme quoi il visait Mbappé. D’ailleurs, je pense que si on fait un sondage dans le vestiaire aujourd’hui, ce n’est pas si net en faveur de Mbappé. Il y a clairement les pour Mbappé et les contre Mbappé dans le vestiaire ».