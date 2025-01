Mbappé - Équipe de France : Zidane prend déjà un coup de pression !

Pierrick Levallet

L’annonce a fait l’effet d’une bombe en équipe de France ces derniers jours. Après la Coupe du monde 2026, Didier Deschamps quittera son poste de sélectionneur des Bleus. Naturellement, le favori pour lui succéder s’appelle Zinédine Zidane. Le champion du monde 1998 et ex-entraîneur du Real Madrid a néanmoins déjà pris un coup de pression au sujet de la sélection.

Arrivé sur le banc de l’équipe de France en 2012, Didier Deschamps va mettre un terme à son aventure chez les Bleus en 2026. « Dans ma tête, c’est bien clair. J’ai fait mon temps avec la même envie, la même passion pour maintenir l’équipe de France au plus haut niveau. Mais 2026, c'est très bien » a lancé l’actuel sélectionneur tricolore dans le 13H de TF1. Les rumeurs ne cessent donc de se multiplier pour sa succession. Le favori pour le poste se nomme naturellement Zinédine Zidane. L’ex-entraîneur du Real Madrid a néanmoins déjà pris un coup de pression avant son potentiel retour en équipe de France, notamment vis-à-vis de Kylian Mbappé.

«Le respect, tu dois aller le chercher autre part»

« Ce qui est sûr, c'est qu'il y a beaucoup de respect de la part de Kylian Mbappé envers Zinédine Zidane. Quand tu respectes la personne en face de toi, il y a une durée mais qui n'est pas illimitée à force de se voir et de se côtoyer. Le respect après, tu dois aller le chercher autre part, c'est-à-dire dans ce que Zidane apportera à Mbappé. (...) Si en 2026, Kylian redevient celui qu'il était il y a 2 ans, c'est une garantie que sur les premiers mois les deux excellent et que la cohabitation se fasse à merveille. Après il y a tellement de paramètres qui entrent en compte » a ainsi lancé Jérôme Rothen sur les antennes de RMC.

«Zidane devra forcément amener des choses positives»

« Quand tu arrives, l'entraîneur amène au départ par son charisme et son expérience. Très vite, peu importe les entraîneurs, ça se perd. Zizou en est totalement conscient. Mais après, on ne le regardera pas comme l'ancien grand joueur. Zidane devra forcément amener des choses positives à tous les joueurs. En termes d'image, l'équipe de France pourra rayonner et en termes de jeu, on ne peut pas faire pire qu'actuellement » a ensuite ajouté l’ex-international français et joueur du PSG. Zinédine Zidane est déjà prévenu.