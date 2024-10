Mbappé : Après le PSG, c'est aussi la révolution en équipe de France !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Jeudi soir, en Ligue des Nations, l'équipe de France l'a emporté face à Israël (1-4). Un succès acquis sans Kylian Mbappé, non appelé par Didier Deschamps. En l'absence du capitaine des Bleus, la question était de savoir quel visage serait affiché par l'équipe de France. La réponse est la même qu'au PSG depuis le départ de Mbappé : ça joue beaucoup plus en équipe.

Pour ce rassemblement d'octobre, Didier Deschamps doit faire sans Kylian Mbappé, en plus d'Antoine Griezmann qui a pris sa retraite internationale. Capitaine de l'équipe de France, le joueur du Real Madrid n'a pas été sélectionné. Pourtant remis de ses pépins physiques, l'ex-attaquant du PSG est donc resté à disposition de la Casa Blanca, ce qui n'a d'ailleurs pas manqué de faire polémique. Il n'empêche que les Bleus avaient une rencontre à jouer ce jeudi et face à Israël, les hommes de Deschamps l'ont emporté (1-4).

« Quelque chose m'a sauté aux yeux... »

Quelles conclusions tirer du visage de l'équipe de France sans Kylian Mbappé ? Pour L'Equipe, Jocelyn Gourvennec a fait le bilan à ce sujet, expliquant alors : « Quelque chose m'a sauté aux yeux sur ce match : j'ai vraiment eu le sentiment que les joueurs avaient la volonté de faire les choses ensemble. Et je pense qu'ils ont voulu le montrer. Je les ai trouvés très saignants au coeur du jeu, dans la récupération, dans les phases de pressing dès qu'ils pouvaient. De ce point de vue, le match de Tchouaméni est exemplaire, parce qu'il a assumé son rôle de capitaine, il a fait preuve d'une énorme autorité au milieu, c'est lui qui a donné le tempo dans ce côté engagement, ce côté intense, et il faut le souligner ».

Ça joue mieux sans Kylian Mbappé ?

Sans Kylian Mbappé, l'équipe de France a ainsi joué plus comme une équipe, un collectif. Un constat qui n'est d'ailleurs pas nouveau et qu'on a pu entendre du côté du PSG depuis le début de la saison. Alors que Mbappé a quitté le club de la capitale durant l'intersaison pour rejoindre le Real Madrid, Luis Enrique a décidé de mettre l'accent sur le collectif pour faire oublier l'ex-numéro 7 parisien. Une formule qui fonctionne bien pour le PSG et ils ont ainsi été nombreux à dire que ce PSG là sans Kylian Mbappé était désormais plus une équipe.