L’équipe de France corrigée, la promesse XXL de Mbappé !

Thomas Bourseau

Pour sa première de l’année, l’équipe de France a manqué les débuts de sa préparation à l’Euro en s’inclinant face à l’Allemagne, le pays hôte (2-0). Pour autant, le projet de Kylian Mbappé ne change pas du tout : remporter des trophées avec les Bleus. À commencer par l’Euro ?

Les prochaines semaines sont les dernières de Kylian Mbappé en tant que joueur du PSG. Le 13 février dernier, lors d’un entretien avec Nasser Al-Khelaïfi, le meilleur buteur de l’histoire du Paris Saint-Germain a communiqué son départ en fin de saison, soit au moment de l’expiration de son contrat à Paris. Selon toute vraisemblance, Mbappé devrait signer un bail au Real Madrid.

L’équipe de France se rate contre l’Allemagne, Mbappé compte rectifier le tir

Et afin de boucler son ultime saison en tant que joueur du PSG, Kylian Mbappé semble être bien déterminé à finir sur une bonne note en ramenant le trophée de l’Euro à la maison en provenance de l’Allemagne le 14 juillet prochain. Malgré la défaite amicale concédée à Lyon samedi soir contre l’Allemagne (2-0), le capitaine de l’équipe de France compte bien remettre les pendules à l’heure en compétition avec les Bleus.

Un crack du PSG veut imiter Mbappé https://t.co/bvI4CLFXXS pic.twitter.com/ZwVu8KVKNp — le10sport (@le10sport) March 24, 2024

«On est très contents et on veut vraiment matérialiser ça par des trophées»