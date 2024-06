Le vestiaire lâche une punchline sur la méthode Deschamps ?

Thomas Bourseau

Didier Deschamps ne mettrait pas assez d’intensité dans les séances d’entraînements de l’équipe de France en ce début de l’Euro. Youssouf Fofana se serait plaint d’un écart trop important à ce sujet entre les situations de matchs et les séances. Et en interne, ce constat serait totalement partagé au vu de la condition physique de certains.

L’équipe de France a connu un début de compétition délicat pendant cet Euro 2024. Malgré la victoire poussive à Dusseldorf la semaine dernière face à l’Autriche (1-0), les Bleus ont perdu Kylian Mbappé à cause d’une fracture du nez, ce qui l’a privé du choc face aux Pays-Bas vendredi dernier (0-0). Et contre la Pologne pour arracher au finish la première place du groupe mardi soir à Dortmund, l’équipe de France a concédé un match nul qui le place à la deuxième position du groupe et dans la « mauvaise » partie du tableau pour la phase à élimination directe.

Fofana constate une trop grosse différence entre les matchs et les entraînements

L’équipe de France n’a pas brillé contre la sélection polonaise et les remplaçants n’ont pas apporté le second souffle escompté aux Bleus. Youssouf Fofana est l’exemple parfait. Entré en jeu à la 81ème minute, le milieu de terrain de l’AS Monaco a d’ailleurs souligné la différence abyssale de rythme entre les matchs et les entraînements de l’équipe de France.

Équipe de France : L’énorme surprise de Deschamps ! https://t.co/8qofrwU3Ju pic.twitter.com/a8AP6xAPBL — le10sport (@le10sport) June 21, 2024

Les Bleus déçus par le manque d’intensité des entraînements ?