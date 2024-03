Le Real Madrid a prévenu pour Mbappé, une autre annonce tombe !

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Alors que Kylian Mbappé devrait rejoindre le Real Madrid au terme de la saison, la formation espagnole aurait informé la FFF qu’elle écartait l’idée de mettre ses joueurs français à la disposition de Thierry Henry pour les JO de Paris. Un coup dur pour le sélectionneur des Espoirs, qui pourrait avoir plus de chance avec le Bayern Munich où évoluent Dayot Upamecano, Sacha Boey, Kinglsey Coman et Mathys Tel.

A quelques mois du début du tournoi olympique de football à l’occasion des JO de Paris 2024 (du 24 juillet au 9 août 2024), Thierry Henry est en pleine réflexion sur une liste qui s’annonce d’ores et déjà épineuse à composer, la faute à la réticence de certains clubs de laisser leur joueur participier à l’événement. Alors que Kylian Mbappé a affiché à plusieurs reprises sa volonté de disputer les JO, le Real Madrid, bien parti pour accueillir le capitaine des Bleus, aurait fait savoir à la FFF qu’il ne mettra pas ses joueurs à disposition de l’équipe de France olympique selon L’Équipe et Le Parisien , un premier coup dur alors que Ferland Mendy, Aurélien Tchouaméni et Eduardo Camavinga sont eux aussi sélectionnables.

Le Real dit non aux JO, le Bayern réfléchit

Qu’en est-il des autres clubs ? En marge du tirage au sort des quarts de finale de la Ligue des champions, le Bayern Munich n’a pour sa part écarté aucune option. « Nous sommes très heureux d'avoir ces joueurs français. Ils ont de bonnes performances comme Upamecano ou Tel. Je ne crois pas qu'on ait pris une décision, c'est normal que les fédérations veulent les joueurs mais on verra », a fait savoir à RMC Andreas Jung, l’un des dirigeants du mastodonte bavarois.

« C'est très compliqué d'enchaîner les deux compétitions d'un point de vue physique et psychologique »