Le Graët - Zidane : Un grand ménage est demandé après le scandale

Axel Cornic

Ils sont nombreux à avoir critiqué et demandé le départ de Noël Le Graët, qui s’est finalement mis en retrait de ses fonctions de président de la Fédération française de football. Ils sont encore plus nombreux à réclamer une révision plus profonde des hautes sphères de la FFF, comme Stéphane Guy dans l’After Foot de ce jeudi.

Quelque chose est en marche. Noël Le Graët est dans la tourmente depuis les nombreuses polémiques qui l’ont frappé et un président par intérim a donc été nommé à la FFF, en la personne de Philippe Diallo. Ce dernier s’est d’ailleurs exprimé dans une longue interview publiée par L’Equipe , déclarant notamment : « Le tumulte à la tête de la FFF masque une situation d'ensemble qui est bonne ».

Le Graët viré, la FFF lâche déjà sa réponse pour Platini https://t.co/t3Sep8Kqrx pic.twitter.com/7LYJBfBEsD — le10sport (@le10sport) January 20, 2023

« Il ne faudrait pas que le départ de Le Graët ne serve finalement à rien »

Au micro de RMC Sport , Stéphane Guy a toutefois parlé d'un problème qui pourrait être plus important et qui ne se limiterait donc pas au seul Noël Le Graët. « Tous les membres du comex, rappelons-le, sont de la liste Le Graët. Il est facile aujourd’hui de tomber sur Le Graët, qui n’a besoin de personne pour s’enterrer tout seul » a-t-il expliqué, dans l’ After Foot de ce jeudi soir. « Il ne faudrait pas que l’arbre Le Graët cache la forêt et que son départ qui est maintenant inéluctable ne serve finalement à rien ».

« C’est un système népotique et clientéliste »