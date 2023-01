Le départ de Deschamps est déjà réclamé

Thibault Morlain

Des questions se sont posées concernant l'avenir de Didier Deschamps. Mais finalement, le sélectionneur de l'équipe de France a décidé de continuer l'aventure jusqu'en 2026. Mais voilà que le natif de Bayonne se retrouve dans une sale position suite au dérapage de Noël Le Graët. C'est ainsi que Daniel Riolo est allé jusqu'à réclamer le départ de Deschamps.

Ce dimanche, sur RMC , Noël Le Graët a totalement dérapé. En effet, le président de la FFF a tenu des propos chocs sur Zinedine Zidane. Une sortie qui a toutefois éclipsé certaines de ses autres déclarations. Et en particulier semble avoir retenu l'attention de Daniel Riolo...

Sélectionneur équipe de France : 5 profils crédibles si Deschamps se fait virer https://t.co/jz62nUntOY pic.twitter.com/hfPAcyp7bc — le10sport (@le10sport) January 9, 2023

Le Graët étudie sa succession avec Deschamps

Invité de Marion Bartoli, Noël Le Graët a également parlé de sa succession au poste de président de la FFF. Et à ce sujet, il a lâché : « Avec Didier Deschamps, on a regardé quelques noms possibles pour me succéder. Je regarderai de près ».

Deschamps out avec Le Graët ?