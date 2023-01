Le clan Mbappé recale l'équipe de France, il s'explique

Arthur Montagne

Formateur et entraîneur pendant de longues années, Wilfrid Mbappé a profité de son expérience pour se muer en consultant pour New World Sport, chaîne de télévision basée au Togo qui a diffusé l'intégralité des matches de la Coupe du monde. Mais le père de l'attaquant du PSG a toutefois refusé de commenter les matches de l'équipe de France. Il s'en explique.

Durant la Coupe du monde, Kylian Mbappé a pris encore une nouvelle dimension. Auteur d'un triplé en finale, l'attaquant du PSG a fini meilleur buteur de la compétition, malgré la défaite contre l'Argentine aux tirs-au-but. Et son père, Wilfrid, a pu suivre ses exploits de près puisqu'il s'est distingué dans un nouveau rôle, à savoir celui de consultant télé. En effet, il a collaboré avec Christian Jeanpierre pour New World Sport , chaîne de télévision basée au Togo et qui a retransmis tous les matches du Mondial dans plusieurs pays africain. Wilfrid Mbappé a d'ailleurs expliqué son rôle.

Il claque la porte du PSG et se moque de Mbappé https://t.co/e6ZQTlu9Fn pic.twitter.com/b8wEAGaD02 — le10sport (@le10sport) January 20, 2023

Wilfrid Mbappé consultant pendant la Coupe du monde...

« Je ne commentais pas les matches. Je faisais les plateaux. J'ai également fait pas mal de bord-terrain avant les matches. Je pars du principe que commenter un match est un autre métier. Je ne suis pas fait pour ça. Moi, je suis là pour apporter mon regard de formateur, d'entraîneur et d'amoureux du foot. J'intervenais avec des poids lourds comme Emmanuel Adebayor, Mamadou Niang, Basile Boli, Hérita Ilunga, Stéphane Mbia, Éric Rabesandratana. Je prenais tellement de plaisir que je n'ai pas eu l'impression de bosser. Je demandais même à faire des plateaux quand je n'étais pas prévu », confie le père de Kylian Mbappé dans les colonnes de L'EQUIPE .

... mais pas quand l'équipe de France joue