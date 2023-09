Le calvaire continue pour Paul Pogba

Axel Cornic

Après une année extrêmement compliquée, Paul Pogba retrouve peu à peu ses sensations de footballeur en ce début de saison avec la Juventus, avec l’espoir de pouvoir disputer l’Euro avec l’équipe de France dans quelques mois. Malheureusement, le milieu de terrain s’est une nouvelle fois blessé lors de la victoire de sur Empoli (0-2), ce dimanche.

Grand acteur du titre en 2018, Paul Pogba été contraint de déclarer forfait pour la dernière Coupe du monde, avec une histoire d’opération qui a beaucoup fait parler en Italie. Son club de la Juventus lui avait en effet fortement conseillé de se faire opérer au genou dès le mois de juillet 2022, mais le Français avait refusé pour privilégier une thérapie alternative. Un pari risqué et raté, puisqu’il n’a finalement pas raté que le Mondial, mais également toute la saison avec seulement une dizaine de matchs toutes compétitions confondues.

Deschamps en rajoute une couche sur ce dossier sensible en équipe de France https://t.co/078omurdZC pic.twitter.com/a3WcFufPHN — le10sport (@le10sport) September 3, 2023

Pogba rechute après deux matchs

Cet été, Pogba a finalement eu tout le temps de se préparer au mieux pour retrouver son meilleur niveau et s’il n’a pas été titularisé par Massimiliano Allegri, il a tout de même disputé les deux dernières rencontres de Serie A. Face à Bologna il a montré de très belles choses et contre Empoli ce dimanche il aurait même pu marquer un but magnifique, finalement annulé pour hors-jeu. L’espoir semblait donc renaître pour le milieu français…

« Pogba ? Il a eu une gêne à l'arrière de la jambe »