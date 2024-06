La grande annonce de Mbappé dans le vestiaire

Amadou Diawara

Ce lundi soir, l'équipe de France est entrée en lice à l'Euro 2024. En effet, les Bleus de Didier Deschamps se sont imposés contre l'Autriche. Avant ce premier match dans la compétition, Kylian Mbappé a fait passer un message très fort à ses coéquipiers dans le vestiaire.

Qualifiée pour l'Euro 2024, l'équipe de France est tombée dans le groupe D avec les Pays-Bas, la Pologne et l'Autriche. Pour débuter la compétition, les Bleus ont affronté les hommes de Ralf Rangnick ce lundi soir. Et pour lancer cette rencontre, Kylian Mbappé a prononcé un discours fédérateur dans le vestiaire.

«On n'a peur de rien du tout»

« On y va, quoi qu'il se passe. L'arbitre, le terrain, les supporters... Toujours répondre par le jeu. On a les joueurs pour jouer. On met le ballon au sol, on joue, avec de la personnalité. Peu importe ce qu'il se passe, pressing, pas pressing, ce n'est pas notre problème. On a travaillé le pressing, surtout les quinze premières minutes. Kiffez les gars, ce sont de bons moments. Ce sont des matchs d'Euro. On n'a peur de rien du tout. Si on joue, ça va passer » , a déclaré Kylian Mbappé, avant d'en rajouter une couche.

«On ne laisse personne couler»