Kylian Mbappé frappe un grand coup historique

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Alors qu’il n’est plus parvenu à trouver le chemin des filets avec le PSG depuis le 19 septembre et la victoire au Parc des Princes contre le Borussia Dortmund (2-0), Kylian Mbappé a marqué ce vendredi soir à l’occasion du déplacement de la France aux Pays-Bas. Des buts qui lui permettent d’entrer dans l’histoire des Bleus.

Depuis son plus jeune âge, Kylian Mbappé a soif de records avec le PSG mais également l’équipe de France. Et ce vendredi, le capitaine des Bleus a frappé un grand coup en ouvrant le score sur la pelouse des Pays-Bas dans le cadre des qualifications à l’Euro 2024. Un but symbolique pour lui, puisqu’il lui a permis d’entrer dans l’histoire de la sélection tricolore.



⚽️ @KMbappe ouvre le score d'une reprise de volée 🔥



Il égale 𝗠𝗶𝗰𝗵𝗲𝗹 𝗣𝗹𝗮𝘁𝗶𝗻𝗶 à la 4e place des meilleurs buteurs de l'histoire des Bleus 🇫🇷



4️⃣1️⃣ buts en 7️⃣2️⃣ sélections chacun ! Ça en fait des souvenirs à partager 🤩



🇳🇱0-1🇫🇷 | #PBSFRA | #FiersdetreBleus pic.twitter.com/ejqTfu3col — Equipe de France ⭐⭐ (@equipedefrance) October 13, 2023

Mbappé égale Platini

Bien servi par Jonathan Clauss, Kylian Mbappé a permis aux Bleus d’inscrire le premier but de la rencontre face aux Pays-Bas et a ainsi égalé les 41 réalisations de Michel Platini, le triple vainqueur du Ballon d’Or qui avait atteint ce total en 72 sélections, tout comme Mbappé. Et ce dernier n'a pas mis longtemps avant de dépasser la légende française en doublant la mise en seconde période.

Le top 3 n’est plus loin

Désormais seul quatrième au classement des meilleurs buteurs de l’histoire de l’équipe de France, l’attaquant du PSG est derrière Antoine Griezmann, Thierry Henry et Olivier Giroud, trois hommes qui devraient prochainement laisser un par un leur place à Kylian Mbappé.