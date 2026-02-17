«J’ai pété les plombs», les paparazzis ont fait craquer un champion du monde français !

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Présent en Russie lors du sacre de l’équipe de France en 2018, un champion du monde français décidait de quitter la Ligue 1 un an plus tard, à l’été 2019. Un choix que le principal intéressé avait expliqué quelques années après par le besoin de changer de pays à cause des paparazzis.

S’il a un joli palmarès, avec un titre de champion de France en 2011 avec le LOSC, une Ligue Europa remportée sous les couleurs fu FC Séville et surtout une Coupe du monde avec l’équipe de France en 2018, Adil Rami a aussi pendant un temps était le compagnon de Pamela Anderson. Un joueur que Rudi Garcia a entraîné à Lille puis à l’OM, mais qu’il n’aurait pas recruté à l’OL, où il est resté en poste entre 2019 et 2021.

«C'est devenu un people et plus un joueur de foot» « Adil, j'ai donné, c'est bon... Adil, je l'adore parce que, comme je l'ai dit, je serai lié avec tous ceux du doublé de 2011 à vie et je ne retiens que les bons moments, et il a été énorme lui aussi au LOSC. Et puis il m'a fait une saison énorme à Marseille, l'année où on est allés en finale de Coupe d'Europe », avait confié Rudi Garcia dans un entretien accordé à Ludovic Obraniak pour L’Équipe en 2020. « Après, il nous a fait ce qu'Adil peut faire de temps en temps quoi... C'est devenu un people et plus un joueur de foot. Mais voilà, je préfère garder les bonnes choses des gens avec qui j'ai vécu des grands moments. Et Adil, je suis content d'en parler aujourd'hui, ça fait partie de ma construction personnelle de coach. »

«Je devais fuir la France» Quand il disait qu’il était « devenu un people et plus un joueur de foot », Rudi Garcia faisait référence à sa relation très médiatisée avec Pamela Anderson et Adil Rami avait donné son ressenti sur cette déclaration un an et demi plus tard, lui aussi après de L’Équipe, en janvier 2022 : « Je pense que ce sont des gens qui se sont fait avoir par les "gossips" (les ragots). Mais je n'ai pas demandé à être dessus ! Ma copine (Pamela Anderson) était une icône et beaucoup de monde s'est fait influencer par ces clics à merde. À un moment, j'ai pété les plombs à cause de tous ces gens, des paparazzis, je devais fuir la France. »