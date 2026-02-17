OM - Un joueur viré par le président, la réponse cash : «Je le déteste»

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Actuellement en crise avec des départs qui s’enchaînent, l’OM a souvent dû gérer des situations délicates ces dernières années, et ce fut notamment le cas en 2019 lorsqu’un joueur majeur du vestiaire a été viré par le président de l’époque, Jacques-Henri Eyraud. Et ce joueur en question n’a pas caché son mépris pour l’ancien patron de l’OM… Explications.

À l’aube du projet mis en place par Frank McCourt, l’OM avait effectué un recrutement ambitieux lors du mercato estival 2017 et qui avait notamment été symbolisé par la signature d’un international français, doté d’une belle expérience pour stabiliser le secteur défensif : Adil Rami. Ce dernier débarquait à l’OM en provenance du FC Séville pour 6M€, mais deux ans plus tard, l’aventure marseillaise a viré au fiasco pour le champion du Monde tricolore… Rami a en effet été viré de l’OM en 2019 par Jacques-Henri Eyraud, le président de l’époque, avec qui les relations s’étaient considérablement dégradées. Et l’affaire avait fait beaucoup de bruit.

« Un président non professionnel » Interrogé en janvier 2022 dans les colonnes de L’EQUIPE au moment de revenir en Ligue 1 (à Troyes), Adil Rami avait réglé ses comptes avec Eyraud sur son départ de l’OM : « Je ne regrette pas d'avoir joué à l'OM, c'est l'une de mes plus grandes fiertés. Mais ce n'était peut-être pas le bon timing. C'est ce que je me dis car ça s'est mal passé avec un président non professionnel et un coach que j'avais déjà eu, et avec lequel ça s'était bien fini à Lille », a confié Rami, avant d’en remettre une couche sur Jacques-Henri Eyraud et de sèchement le tacler.