«Il va salir Deschamps»

Thibault Morlain

Suite au dérapage de Noël Le Graët sur Zinedine Zidane, il est maintenant question de l’avenir du président de la FFF. Va-t-il quitter ses fonctions dans les jours à venir ? Son départ est en tout cas exigé pour éviter certaines répercussions. Et aux yeux de Daniel Riolo, Didier Deschamps pourrait notamment être une victime collatérale de ce feuilleton Le Graët.

Au micro de RMC , Noël Le Graët a totalement craqué en tenant des propos déplacés sur Zinedine Zidane. Si le président de la FFF a depuis fait ses excuses, le mal est fait et la polémique ne cesse de s’amplifier. Au coeur de la tourmente, Le Graët se voit d’ailleurs invité à quitter ses fonctions. Pour Daniel Riolo, cela ferait par la même occasion le plus grand bien à Didier Deschamps.

Le plan machiavélique de Deschamps https://t.co/4TI3FT5RbX pic.twitter.com/e94SGCyytc — le10sport (@le10sport) January 10, 2023

« Ce sera fini d’ici la fin du mois et peut-être même cette semaine »

Comme il l’a expliqué sur RMC , Daniel Riolo estime que la fin pourrait être proche pour Noël Le Graët en tant que président de la FFF. « Je pense que ce sera fini d’ici la fin du mois et peut-être même cette semaine. C'est en train de chauffer sérieusement, il va falloir plutôt falloir penser à un successeur », a-t-il ainsi annoncé.

« Il l’a sali et va le plus salir encore plus »