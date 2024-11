Il sort du silence pour la succession de Kylian Mbappé

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

En l’absence de Kylian Mbappé, mais également d’Aurélien Tchouaméni, qui avait le brassard au dernier rassemblement, l’équipe de France a besoin d’un nouveau capitaine. Alors que les Bleus affrontent Israël ce jeudi, c’est N’Golo Kanté qui va occuper ce rôle. Présent en conférence de presse, le joueur d’Al-Ittihad s’est confié sur cette responsabilité.

Pour ce rassemblement de novembre, l’équipe de France doit à nouveau faire sans Kylian Mbappé. Didier Deschamps n’a pas appelé son capitaine et en l’absence d’Aurélien Tchouaméni, le brassard va revenir à un nouveau joueur face à Israël ce jeudi. Qui en héritera ? N’Golo Kanté a été désigné par le sélectionneur.

« C’est fort probable »

Le champion du monde 2018 était d’ailleurs en conférence de presse ce mercredi. N’Golo Kanté n’a alors pas échappé aux questions concernant le brassard. « Capitaine ? Je pense que c'est possible (sourire). Il nous reste encore un entraînement, mais c'est fort probable », a tout d’abord répondu Kanté.

« Je me sens bien et prêt à y aller »

Toujours à propos de ce statut de capitaine, N’Golo Kanté a ensuite confié devant les journalistes : « Je pense que naturellement avec l'âge, le statut, de voir les jeunes qui sont là ça devient plus facile de communiquer de faire passer des messages. Avec le brassard, ça incite à le faire. Dans l'ensemble je me sens bien et prêt à y aller ».