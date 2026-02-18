Il débarque en équipe de France, bonne surprise avec Zidane : «Je pensais qu’il ne me connaissait pas»

Porter le maillot de l’équipe de France est évidemment une fierté pour tout joueur qui a eu la chance d’être convoqué, un sentiment renforcé lorsque l’on peut côtoyer de grands noms comme Zinedine Zidane. Il y a quelques années, un ancien joueur s’était prononcé sur sa rencontre avec la légende des Bleus.
Jouer avec Zinedine Zidane est une fierté pour beaucoup de joueurs l’ayant côtoyé, en club ou bien en sélection. Formé à l’AS Cannes, l’ancien meneur de jeu avait ensuite pris la direction des Girondins de Bordeaux avant de partir à l’étranger, d’abord à la Juventus puis au Real Madrid. En équipe de France, Zidane reste associé au premier sacre Mondial des Bleus en 1998, inscrivant un doublé en finale contre le Brésil.
« À l'entraînement, il était délirant »
Interrogé en 2020 par L’Équipe, Benoît Pedretti affirmait que sa plus grande fierté était d’avoir pu évoluer aux côtés de la légende Zidane sous le maillot de l’équipe de France : « C’était mon idole, en tant que fan de foot. Quand j'ai débarqué chez les Bleus (en 2002), je pense qu'il ne savait pas qui j'étais, vu que j'évoluais à Sochaux et lui au Real (il rit). À l'entraînement, il était délirant : un festival de passements de jambes, de crochets... »
« Le petit était fier de son papa »
L’ancien joueur de l’AJ Auxerre de l’OM avait enchaîné avec une anecdote personnelle : « Pendant le confinement, j'ai fait des rangements et j'ai retrouvé une photo sur laquelle l'on me voit avec lui. Mon fils, qui a 11 ans, l'a vue et m'a dit : "Mais t'as vraiment joué avec "Zizou" ? C'était pas une blague ?" Le petit était fier de son papa (il sourit). »
En club, Benoît Pedretti garde le souvenir d’un autre artiste du ballon rond : « Le plus fort ? En club, je dirais Eden (Hazard) à Lille. Il n'avait que 20 ans quand je jouais avec lui (en 2011-2012), mais il avait déjà une capacité d'élimination dingue. J'ai côtoyé Karim Benzema quand il avait à peu près le même âge, à Lyon (en 2005-2006), mais, comparativement, Eden me semblait plus mûr dans son jeu ». Un point commun que Pedretti partage justement avec Zidane, fan du Belge au point de le récupérer au Real Madrid en 2019.