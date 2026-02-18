Il débarque en équipe de France, bonne surprise avec Zidane : «Je pensais qu’il ne me connaissait pas»

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Porter le maillot de l’équipe de France est évidemment une fierté pour tout joueur qui a eu la chance d’être convoqué, un sentiment renforcé lorsque l’on peut côtoyer de grands noms comme Zinedine Zidane. Il y a quelques années, un ancien joueur s’était prononcé sur sa rencontre avec la légende des Bleus.

Jouer avec Zinedine Zidane est une fierté pour beaucoup de joueurs l’ayant côtoyé, en club ou bien en sélection. Formé à l’AS Cannes, l’ancien meneur de jeu avait ensuite pris la direction des Girondins de Bordeaux avant de partir à l’étranger, d’abord à la Juventus puis au Real Madrid. En équipe de France, Zidane reste associé au premier sacre Mondial des Bleus en 1998, inscrivant un doublé en finale contre le Brésil.

« À l'entraînement, il était délirant » Interrogé en 2020 par L’Équipe, Benoît Pedretti affirmait que sa plus grande fierté était d’avoir pu évoluer aux côtés de la légende Zidane sous le maillot de l’équipe de France : « C’était mon idole, en tant que fan de foot. Quand j'ai débarqué chez les Bleus (en 2002), je pense qu'il ne savait pas qui j'étais, vu que j'évoluais à Sochaux et lui au Real (il rit). À l'entraînement, il était délirant : un festival de passements de jambes, de crochets... »