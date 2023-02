«Faites-vous bien ba**er par votre mec» : Dénoncé, Noël Le Graët contre-attaque

Amadou Diawara

Mis en retrait de sa fonction de président de la FFF, Noël Le Graët a vu son ex-directrice générale l'accuser de harcèlement moral et sexuel. Par l'intermédiaire de son avocat, l'ancien patron de la Fédération Française de Football a tenu à riposter, niant en bloc les propos tenus par Florence Hardouin.

Après s'être attaqué à Zinedine Zidane, Noël Le Graët a été mis en retrait de sa fonction de président de la FFF. Pour ne pas arranger ses affaires, le ministère des Sports a mandaté un audit pour rapporter tous ses dérapages.

Mercato : Le PSG prêt à prendre une incroyable décision avec Messi, il valide totalement https://t.co/zX0nM5lQ77 pic.twitter.com/VpEU9HZ3E6 — le10sport (@le10sport) February 17, 2023

«Mme Hardouin a invité le président à diner»

Entendue par les enquêteurs en charge de l'audit, Florence Hardouin a dénoncé le harcèlement moral et physique qu'elle a subi lorsqu'elle exerçait aux côtés de Noël Le Graët. Selon ses dires, rapportés par sa porte-parole auprès de RMC Sport , l'ex-directrice générale de la FFF - actuellement mise à pied à titre conservatoire - aurait été insulté par son président. « Vous m’emmerdez grande conne » , « mon médecin estime que ça irait mieux si je me tapais une grande blonde » , « faites-vous bien ba**er par votre mec » : voilà les exemples d'attaques de Noël Le Graët à l'encontre de Florence Hardouin d'après Dominique Rouch.

«La stratégie de Mme Hardouin tombe au moment où elle est très menacée»