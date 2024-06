Euro 2024 - Équipe de France : Deschamps va prendre un risque avec Mbappé ?

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Les Bleus ont rendez-vous ce mardi (18h) avec la Pologne pour une rencontre décisive en vue de la qualification pour les huitièmes de finale de l’Euro 2024. La présence de Kylian Mbappé, victime d’une fracture du nez, reste la grande incertitude du match alors que l’international tricolore a enchaîné les entraînements avec un masque qui semble encore le perturber. Didier Deschamps décidera-t-il de l’aligner ?

C’est l’heure du choix pour Didier Deschamps. Victime d’une fracture du nez lors de la première apparition de l’équipe de France dans cet Euro 2024 la semaine dernière, Kylian Mbappé a été ménagé pour le deuxième match contre les Pays-Bas, et ce malgré les difficultés rencontrées en attaque. Le sélectionneur des Bleus n’a pas voulu prendre le moindre risque avec son élément phare, mais il pourrait en être autrement ce mardi pour le troisième et dernier match de groupe face à la Pologne.

Mbappé avec son masque contre la Pologne ?

Si la victoire n’est pas obligatoire afin de décrocher son billet pour les huitièmes de finale, l’équipe de France aborde tout de même cette rencontre avec le plus grand des sérieux face à une nation déjà éliminée. Une victoire permettrait aux Bleus de ne pas trembler, et la présence de Kylian Mbappé s’annonce ainsi déterminante surtout compte tenu des problèmes offensifs de l’équipe de France qui n’a toujours pas inscrit le moindre but dans la compétition (le seul a été inscrit par un adversaire autrichien contre son camp). Pour l’heure, la tendance semble positive, et ce même si le futur ex-joueur du PSG ne s’est pas encore pleinement habitué à son masque.

