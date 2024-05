Equipe de France : Zaïre-Emery à l'Euro, Riolo hallucine

Axel Cornic

L’Euro débutera dans moins d’un mois et ce jeudi, Didier Deschamps a dévoilé la liste des joueurs qui tenteront de décrocher un titre actuellement détenu par l’Italie. Paris les joueurs convoqués on peut notamment retrouver Warren Zaïre-Emery, qu’il y a encore un an était pourtant inconnu du grand public.

On connait désormais le visage de l’équipe de France qui ira en Allemagne cet été, pour y disputer l’Euro. On retrouve évidemment plusieurs fidèles de Didier Deschamps, mais également des petits nouveaux comme Warren Zaïre-Emery, qui ne collectionne pourtant que deux petites sélections avec les Bleus .

« Qu’il soit déjà à l’Euro, à son âge, avec une moitié de saison, c’est une surprise »

Au micro de RMC Sport après l’annonce de la liste de Deschamps, Daniel Riolo s’est interrogé au sujet de la présence du crack du PSG. « Je ne comprends pas que pour les gens se soit si évident que Zaïre-Emery soit dans la liste. On parle d’un gamin de 18 ans, qui fait une première partie de saison bonne et sur la 2ème a montré beaucoup de limites, de fatigue. L’emmener à l’Euro, pardon, je ne remets pas en cause ses qualités, mais qu’il soit déjà à l’Euro, à son âge, avec une moitié de saison, pardon, c’est une surprise » a-t-il expliqué ce jeudi soir, dans l’ After Foot .

« On a le droit de trouver que ça va vite quand même »