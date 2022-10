Foot - Equipe de France

Equipe de France : Varane, Pogba, Benzema… Catastrophe en vue pour Deschamps ?

Champions du monde en titre, les Bleus auront comme défi de conserver leur sacre au Qatar l’hiver prochain. Mais à moins d’un mois du début de cette Coupe du Monde, les mauvaises nouvelles s’enchaînent. Après le forfait de N’Golo Kanté, Didier Deschamps a appris les blessures de Kingsley Coman et Karim Benzema. Paul Pogba est lui toujours incertain.

Dans moins d’un mois, l’équipe de France lancera sa Coupe du Monde avec un match contre l’Australie, comme en 2018. C’est dans un contexte particulier que les Bleus tenteront de conserver leur titre, quatre ans après le sacre en Russie. Cependant, à quelques semaines du début de la Coupe du Monde, tous les voyants ne sont pas au vert pour l’équipe de France.

En effet, Didier Deschamps a déjà appris le forfait de N’Golo Kanté. Le milieu de Chelsea a rechuté à l’entraînement et il ne sera pas remis à temps. Paul Pogba, lui, pose toujours question. Même s’il a repris l’entraînement collectif lundi dernier, le numéro 6 de la Juventus va devoir reprendre du rythme et être sûr de tenir le coup physiquement. Une mission périlleuse avant une grande compétition telle que la Coupe du Monde.

Raphael Varane was absolutely distraught as he was taken off injured 💔 pic.twitter.com/WO5HfSHQI0