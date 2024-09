Équipe de France : Une surprise de Deschamps flambe déjà !

Jean de Teyssière

Michael Olise n’en finit plus d’impressionner. Déjà excellent la saison passée à Crystal Palace, l’ailier virevoltant a brillé lors des Jeux olympiques de Paris 2024. Avant cette compétition, il a été transféré au Bayern Munich avec qui il a brillé lors de son deuxième match. Appelé par Didier Deschamps pour le rassemblement de septembre, Michael Olise n’en finit plus de gravir les échelons.

Le week-end terminé, les joueurs ayant eu la chance d’avoir été appelés par leur sélection partiront pour le rassemblement de septembre. L’équipe de France entraînée par Didier Deschamps aura deux gros morceaux avec l’Italie le 6 septembre et la Belgique le 9 septembre, pour le compte de la Ligue des Nations. Clairefontaine verra d’ailleurs deux nouvelles têtes arriver au château.

Olise appelé par Didier Deschamps !

Sa sélection ne faisait que peu de doutes. Michael Olise a été sélectionné par Didier Deschamps, qui a justifié cette sélection en conférence de presse : « Il a fait de très belles choses avec la sélection olympique de Thierry. Il en avait déjà avant, même s’il avait eu quelques blessures. Là il change de catégorie aussi avec son transfert au Bayern. C’est un élément important pour Thierry. Il aurait pu être avec nous aussi. Dans les discussions qu’on a pu avoir avec Thierry de pouvoir avoir Michael avec lui, c’était important. Il l’a prouvé sur le terrain. C’est logiquement qu’il vient avec nous. »

Olise brille avec le Bayern Munich !

Excellent durant les Jeux olympiques de Paris 2024, Michael Olise continue ses belles prestations avec sa nouvelle équipe du Bayern Munich. Le Français a été virevoltant sur son côté droit et aurait pu offrir une passe décisive si Jamal Musiala n’avait pas été maladroit. Face à Fribourg, la défense a énormément souffert devant sa vitesse et ses dribbles et Olise a été récompensé en obtenant un penalty, transformé par Harry Kane. Son équipe s’est imposée 2-0 et Olise a été remplacé par Kingsley Coman à la 69ème minute. Mais il semble clairement être entré dans une nouvelle dimension.