Équipe de France : Un nouveau joueur arrive, Deschamps se livre

Battue par l’Italie (1-3) vendredi au Parc des Princes, l’équipe de France a accueilli un petit nouveau dans ses troupes en la personne de Michael Olise, qui avait fait des Bleus sa priorité pour sa carrière internationale. Après sa première, Didier Deschamps est revenu sur la prestation de son joueur.

Le rassemblement de septembre permet de voir un nouveau joueur en équipe de France. Ce vendredi, Michael Olise retrouvait le Parc des Princes, quelques semaines après avoir perdu dans ce même stade la finale du tournoi de football aux Jeux olympiques de Paris 2024 contre l'Espagne, en apparaissant pour la première fois sous le maillot des A. Des débuts contrastés pour le joueur du Bayern Munich, alors que son équipe s’est inclinée face à l'Italie. Didier Deschamps a analysé les premiers pas de son nouveau protégé.

« Il a un potentiel important »

« Ce n’est jamais évident de commencer, de vouloir et d’y être. Il a fait de bonnes choses avec le ballon, ça a coïncidé aussi avec les vingt premières minutes, a jugé le sélectionneur des Bleus, rapporté par RMC. C’est un nouveau groupe pour lui, mais il a un potentiel important et très intéressant, il aura évidemment des étapes à franchir, ça amène des solutions supplémentaires ».

« Il voulait jouer pour la France et il n’a jamais été question d’une autre nation »

L’équipe de France signifie beaucoup pour Michael Olise, qui aurait pu jouer pour l’Angleterre, le Nigéria ou bien l’Algérie. Interrogé par Le Parisien, Patrick Vieira, son ancien entraîneur à Crystal Palace, se souvient de son désir de rejoindre les Bleus : « La première fois où il a reçu des convocations des autres nations, il a toujours été clair. Dans les discussions que l’on a eues tous les deux, il a toujours dit qu’il voulait jouer pour la France et il n’a jamais été question d’une autre nation, d’un autre pays. C’était la France ou rien du tout. Il y a quelque chose qui lui a toujours plus en France et il a aimé les générations qu’il a pu voir à la télévision, et je pense qu’il s’est plus identifié aux Bleus qu’à n’importe quelle autre sélection. Je me souviens de nos premières discussions, il disait clairement : "Moi ce que je veux, c’est jouer pour la France." »