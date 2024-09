Equipe de France : Tensions dans le vestiaire après l’Italie !

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Opposée à l’Italie vendredi soir pour le compte de la première journée de Ligue des Nations, l’équipe de France s’est inclinée au Parc des Princes (1-3). Une défaite qui est mal passée en interne, surtout pour Mike Maignan. Le gardien des Bleus a pris la parole dans le vestiaire et a critiqué l’attitude de certains joueurs.

« C’est une défaite qui fait mal parce qu’après l’Euro on voulait repartir sur une victoire. Malheureusement ce soir on n’a pas su le faire. » Mike Maignan a été un des rares joueurs de l’équipe de France à s’arrêter en zone mixte vendredi soir. Contre l’Italie en Ligue des Nations, les Bleus disputaient leur premier match depuis la demi-finale de l’Euro 2024 face à l’Espagne (2-1). Une rencontre qui s’est soldée par une défaite (1-3), mais au-delà du résultat, c’est surtout le visage affiché par l’équipe de France qui inquiète.

Maignan a poussé un coup de gueule après l’Italie

S’il est venu répondre aux questions des journalistes en zone mixte, Mike Maignan a également pris la parole dans le vestiaire après la défaite face à l’Italie. D’après les informations de L’Équipe, le gardien de l’équipe de France était très remonté et l’a fait savoir à ses coéquipiers. Dans un discours d’environ deux minutes, le portier de l’AC Milan a critiqué le comportement de « starlettes » de certains, déclarant que seulement deux joueurs de la Squadra Azzurra auraient leur place en équipe de France, mais qu'eux avaient mis l’envie et la détermination nécessaires afin de l’emporter. Une prise de parole qui a été suivie d’un long silence. Ni le capitaine Kylian Mbappé, ni le vice-capitaine Antoine Griezmann, ne se sont exprimés après Mike Maignan.

« Ce qui se dit dans le vestiaire, ça reste entre nous »

« Il n’y a pas à être inquiet. C’est la compétition, c’est comme ça. Quand on perd un match, ce n'est pas la fin du monde. Il faut se reprendre et faire mieux le prochain », a ajouté Mike Maignan en zone mixte, lui qui se voulait positif et attend une réaction lundi contre la Belgique : « Ce qui se dit dans le vestiaire, ça reste entre nous. On en discutera demain (samedi). Il n'y a pas à être inquiet. Quand on perd un match, ce n'est pas la fin du monde. On a tous un rôle à jouer sur le terrain. On sait qu'on doit faire mieux, cette équipe de France doit gagner. On ne va pas chercher d'excuses, on va se remettre en question et repartir de l'avant. »