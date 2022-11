Équipe de France : Sans Benzema, Mbappé prépare du lourd à la Coupe du monde

Arthur Montagne

Depuis quelques semaines, l'équipe de France a enchaîné les coups durs en perdant plusieurs joueurs clés dont Karim Benzema, le Ballon d'Or. Des absents qui donnent encore plus d'importance à Kylian Mbappé qui, comme en 2018, espère réaliser une grande Coupe du monde afin de rapporter une troisième étoile aux Bleus.

Quelques semaines après la joie ressentie par l'obtention de son Ballon d'Or, Karim Benzema a connu une terrible désillusion. En effet, l'attaquant du Real Madrid a du déclarer forfait pour la Coupe du monde. Une situation qui donne encore plus d'importance à Kylian Mbappé qui, comme en 2018, espère mener les Bleus vers le sacre. Dans les colonnes de L'EQUIPE , quelques heures après le forfait de Benzema, un cadre influent lâchait d'ailleurs à un de ses proches : « Maintenant, on a une équipe de soldats autour de Kylian . » Et au sein du groupe aussi on espère s'appuyer sur Kylian Mbappé.

Deschamps annonce la couleur pour Mbappé

« Il a confirmé tous les espoirs placés en lui ces dernières années. Il est difficile de définir des limites. Je le sens concerné, détendu. Il aura à cœur de performer et d'aider l'équipe », assure ainsi Hugo Lloris, capitaine des Bleus, en conférence de presse. Un constat partagé par Didier Deschamps. « Il est toujours jeune. Ces quatre années lui ont permis de progresser encore. Il n'a pas plus de responsabilités en interne. Kylian s'inscrit dans un collectif et il en a besoin », assure le sélectionneur devant les médias alors que son adjoint Guy Stéphan en disait plus dimanche.

«Il a une soif de marquer»