Équipe de France : Kylian Mbappé attendu au tournant après Benzema

Pierrick Levallet

Avec Karim Benzema forfait, l'Équipe de France se retrouve considérablement diminuée sur le plan offensif. Malgré tout, les Bleus disposent d'une arme fatale nommée Kylian Mbappé. La star du PSG serait désormais le seul leader sur le plan de l'attaque tricolore. Et en interne, on juge que l'équipe est maintenant construite autour de l'attaquant de 23 ans.

Malgré les forfaits de N’Golo Kanté, Paul Pogba et Mike Maignan, l’Équipe de France semblait tout de même bien armée pour la Coupe du monde. Mais à quelques jours du début du Mondial, Christopher Nkunku et Karim Benzema ont également dû renoncer à la compétition au Qatar. Deux pertes importantes pour Didier Deschamps, qui n’a décidé d’appeler que Randal Kolo Muani en renfort.

PSG : Salaire, polémique... Les vérités de Deschamps sur Mbappé https://t.co/qm3kkL8Iup pic.twitter.com/Ed39kggDbe — le10sport (@le10sport) November 21, 2022

Mbappé seul leader offensif après le forfait de Benzema

Kylian Mbappé se retrouve ainsi seul leader de l’attaque tricolore avec le forfait de Karim Benzema. Et d’après les informations de L’Equipe , un cadre influent des Bleus aurait lâché à l’un des proches de la star du PSG : « Maintenant, on a une équipe de soldats autour de Kylian. » Tout reposerait sur les épaules de Kylian Mbappé désormais.

Mbappé voulait « plus de responsabilités »