Equipe de France : Qui est le plus grand perdant du match face à la Tunisie ? 

Ce mercredi, l’équipe de France jouait face à la Tunisie. Alors que les Bleus se sont inclinés sur un but de Wahbi Khazri, les choix de Didier Deschamps n’ont clairement pas payés. Le sélectionneur avait choisi de faire confiance à plusieurs habituels remplaçants et ces derniers n’ont pas été à la hauteur. Qui a alors été le plus grand perdant contre la Tunisie ?

Comme lors du 3ème match en 2018 en Russie, Didier Deschamps avait décidé de largement faire tourner pour le 11 de l’équipe de France pour affronter la Tunisie ce mercredi. Remplaçants jusqu’à présent, Axel Disasi, Matteo Guendouzi, Jordan Veretout ou encore Randal Kolo Muani étaient donc présents au coup d’envoi. Ils étaient donc attendus, mais alors que les Bleus se sont inclinés (1-0), ces joueurs ont déçu et n’ont pas saisi leur chance…

Un milieu de terrain qui déçoit

Au milieu de terrain, Youssouf Fofana, Matteo Guendouzi et Jordan Veretout étaient alignés avec l’équipe de France. Problème, ces joueurs ont tous livré une mauvaise prestation, multipliant les erreurs. N’ayant donc pas gagné des points face à la Tunisie, cela pourrait alors avoir des répercussions pour la suite de la Coupe du monde pour ces remplaçants de Didier Deschamps.

Les remplaçants se ratent en équipe de France

Mais il n’y a pas eu que eux qui sont passés à côté. Eduardo Camavinga a eu du mal comme arrière gauche, Raphaël Varane n’a pas forcément rassuré en défense centrale, la première d’Axel Disasi a été compliqué à droite et en attaque, Randal Kolo Muani et Kingsley Coman ont été très discrets.



