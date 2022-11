Foot - Equipe de France

Équipe de France : Pour remplacer Pogba, Deschamps reçoit une incroyable candidature

Publié le 4 novembre 2022 à 03h30

Arthur Montagne

Titulaire indiscutable à l'Olympiakos, Yann M'Vila semble épanouit loin de la Ligue 1. L'ancien crack du Stade Rennais se prend même à rêver d'une présence à la Coupe du monde. En l'absence de Paul Pogba et N'Golo Kanté, l'ancien Stéphanois affiche sa candidature pour le Mondial au Qatar.

A moins d'une semaine de l'annonce de la liste de l'équipe de France pour la Coupe du monde au Qatar, les doutes se multiplient, notamment au milieu de terrain. Et pour cause, les absences de Paul Pogba et N'Golo Kanté ouvrent la porte à d'autres joueurs. Aurélien Tchouaméni et Adrien Rabiot semblent les mieux placés pour être titulaires, tandis que Youssouf Fofana, Eduardo Camavinga ou encore Mattéo Guendouzi pourraient également être du voyage au Qatar. Derrière, cela semble ouvert, et Yann M'Vila s'imagine bien faire son grand retour en équipe de France. Lancé en Bleus par Laurent Blanc en 2010, l'ancien milieu de terrain de l'ASSE, qui compte 22 sélections, n'est toutefois plus apparu en équipe de France depuis 2012. Mais cela ne l'empêche pas de rêver.

Equipe de France : Le cauchemar interminable de Paul Pogba https://t.co/OCwQ1wVONZ pic.twitter.com/GhAU0EfEEu — le10sport (@le10sport) October 31, 2022

«J'y crois bien entendu»

« J'y crois bien entendu. C'est une fierté de porter les couleurs de la France. Les 22 sélections m'ont toujours donné envie de jouer. Je suis très attaché à mon pays et je suis prêt à donner le meilleur de moi-même. Même à pied, de Grèce, je viens. L'équipe de France m'a aidé à devenir le joueur que je suis. Et pour être honnête, j'y crois même pour la Coupe du monde », lance Yann M'Vila dans les colonnes de L'EQUIPE avant de poursuivre.

«Personne ne va chercher à savoir comment j'ai évolué»