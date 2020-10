Foot - Équipe de France

Équipe de France - Polémique : Le Graët monte au créneau pour Pogba et les Fake News !

Publié le 26 octobre 2020 à 18h20 par La rédaction

Alors que Paul Pogba a dénoncé des Fake News concernant l’article du Sun dans lequel il est stipulé que le joueur de Manchester United refuserait de porter la tunique de l’Équipe de France à cause des propos d’Emmanuel Macron, Noël Le Graët a plaidé la cause de Pogba.