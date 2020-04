Foot - Equipe de France

Equipe de France : Papin conseille Hernandez à Deschamps

Publié le 21 avril 2020 à 21h56 par La rédaction mis à jour le 21 avril 2020 à 21h58

Jean-Pierre Papin, ancien international français, est persuadé que Theo Hernandez a sa place en équipe de France.