Équipe de France : Nouvelle bombe sur l’affaire Benzema

Guillaume de Saint Sauveur

Alors que l’énigmatique cas Karim Benzema continue de faire couler beaucoup d’encre en équipe de France, un journaliste espagnol apporte de nouvelles révélations troublantes sur le malaise qui semble régner entre le buteur du Real Madrid et Didier Deschamps. Avec une confidence surprenante de la part de son entourage.

Que s’est-il vraiment passé entre Didier Deschamps et Karim Benzema au Qatar, juste avant le début de la Coupe du Monde ? Annoncé comme étant forfait quelques jours avant le premier match pour des raisons physiques, le buteur du Real Madrid a depuis repris l’entraînement de façon normale avec son club, et il semble donc que Benzema eut été en mesure de rester avec les Bleus au Qatar pour les aider à partir des 8es de finale.

Les faits reprochés à Benzema

Anton Meana, journaliste pour El Larguero, a commencé ce malaise Benzema : « Ce qui se rapproche le plus d'une version crédible quand on interroge la France, c'est que Benzema n'a pas dit la vérité à Deschamps. Qu'il n'était pas aussi en forme physiquement qu'il essayait de le prétendre. Que la FFF le voit à l'entraînement, voit qu'il n'est pas bien et Deschamps ressent une relative trahison. C'est pourquoi il le renvoie chez lui », indique le journaliste espagnol.

« Son entourage affirme qu'il aurait récupéré »