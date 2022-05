Foot - Equipe de France

Equipe de France : Noël Le Graët fixe l’objectif des Bleus pour le Qatar !

Publié le 7 mai 2022 à 22h50 par La rédaction mis à jour le 7 mai 2022 à 22h51

Tenant du titre après le sacre de 2018 en Russie, l’équipe de France sera candidate à sa succession au Qatar. Quelques mois avant le début de la Coupe du Monde, Noël Le Graët a fixé l’objectif des Bleus.