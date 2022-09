Foot - Équipe de France

Mbappé réclame une révolution, Le Graët lui lâche une terrible

Publié le 19 septembre 2022 à 11h10 par Bernard Colas

Alors qu’il avait refusé de prendre part à plusieurs opérations marketing de l’équipe de France en mars dernier, Kylian Mbappé a par la même occasion créer le débat concernant le droit à l’image des internationaux français. Si l’attaquant du PSG souhaitait faire évoluer la situation, Noël Le Graët a indiqué que rien ne devrait bouger avant le Mondial.

En mars dernier, Kylian Mbappé avait refusé de prendre part à plusieurs opérations marketing des Bleus lors d’un rassemblement de l’équipe de France, estimant ne pas être en adéquation avec certaines valeurs qu’elles représentent. Une position qui avait alors créé le débat concernant l’image des internationaux tricolores.

Équipe de France : Malaise avec Mbappé, Noël Le Graët se fait tacler https://t.co/tczEnTc6UO pic.twitter.com/aTKwGMbeRX — le10sport (@le10sport) September 18, 2022

« J’ai envie de gérer ma carrière comme je l'entends »

« J e ne demande pas grand-chose. C'est juste que j'ai envie de gérer ma carrière comme je l'entends, comme cela me correspond, avec les valeurs que je veux prôner », s’était justifié Kylian Mbappé lors de l’annonce de sa prolongation avec le PSG.

« Rien ne va changer d'ici la Coupe du monde qui arrive très vite »