Équipe de France : Mbappé absent, son remplaçant vit un rêve éveillé !

Thomas Bourseau

L’équipe de France a, pour ce rassemblement d’octobre, un nouveau capitaine. Et pour cause, Kylian Mbappé n’a pas été sélectionné par Didier Deschamps en raison d’une diminution physique et mentale. Aurélien Tchouaméni est donc en train de le suppléer. Un rêve d’enfant qui se réalise pour le milieu de terrain du Real Madrid.

Pour la première fois depuis 2019, le nom de Kylian Mbappé n’a pas été cité par Didier Deschamps lors de l’annonce d’une liste des joueurs sélectionnés afin de représenter l’équipe de France. Pour cette trêve internationale d’octobre, le sélectionneur des Bleus doit faire sans le capitaine qu’il a nommé à la suite de la retraite internationale d’Hugo Lloris après le Mondial 2022. Et alors qu’Antoine Griezmann était son vice-capitaine, le champion du monde 2018 a annoncé sa retraite internationale le 30 septembre dernier. De quoi forcer Deschamps à dénicher un capitaine de substitution pour Mbappé.

Tchouaméni : «On a toujours rêvé d’être capitaine»

À Budapest dans le cadre du match entre Israël et l’équipe de France jeudi dernier (4-1), c’est Aurélien Tchouaméni qui a hérité du brassard de capitaine en l’absence de Kylian Mbappé. Un choix fort donc du sélectionneur lorsque Mike Maignan aurait pu être l’heureux élu. Au micro de TF1 pour Téléfoot, Aurélien Tchouaméni n’a pas dissimulé sa joie quant à cet honneur qui lui a été offert par Deschamps. « C’est un sentiment indescriptible. C’est quelque chose dont j’ai rêvé quand j’étais plus jeune. On a toujours rêvé d’être capitaine, que ce soit dans les équipes de jeunes dans lesquelles on a joué ou même à très haut niveau. Aujourd’hui, je vais prendre beaucoup de plaisir à y goûter ».

«Brassard ou pas, il donne de la voix tout le temps»

Matteo Guendouzi a pu témoigné de la version capitaine d’Aurélien Tchouaméni en Hongrie. Pour TF1, le milieu de terrain de la Lazio et des Bleus n’a pas été surpris. « Je pense qu’il a été naturel comme il l’a toujours été sur le terrain. C’est quelqu’un qui aime beaucoup parler ». Pour Christopher Nkunku, la responsabilité supplémentaire de capitaine n’a absolument rien changé pour Tchouaméni. « Brassard ou pas, il donne de la voix tout le temps. Que ce soit à l’entraînement ou pendant les matchs. Il a fait son rôle, tout simplement ».