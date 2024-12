Equipe de France : Le nouveau coup de gueule de Deschamps !

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Il y a quelques jours, le tirage au sort pour la phase de qualifications du Mondial 2026 en Europe a été dévoilé. On connaît donc le sort réservé à l’Equipe de France, à une exception près. En tant que quart-de-finaliste de la Ligue des nations, les Bleus ne connaissent pas encore leurs adversaires puisqu’en fonction du résultat de l’affrontement face à la Croatie en mars prochain, ils atterriront dans un groupe différent. Une situation qui ne ravit pas Didier Deschamps.

En sortant des demi-finales de l’Euro l’été dernier, l’Equipe de France savait qu’elle avait réalisé un tournoi assez loin des attentes au niveau du jeu. La place de Didier Deschamps était menacée mais le sélectionneur devrait rester à son poste encore un moment et aura pour objectif de briller lors de la prochaine Coupe du monde. Avant ça, il faudra passer les qualifications soit dans un groupe de 4 soit dans un autre de 5.

Une visibilité difficile

En 2026, les Bleus tenteront d’aller réaliser un nouveau parcours extraordinaire et d’effacer la déception de la finale de 2022. Avant ce voyage en Amérique du Nord, il faudra d’abord s’extirper des qualifications, un passage qui leur réussit bien depuis un moment maintenant. Surtout que le tirage au sort a été plutôt clément malgré la visibilité difficile. « On a sept adversaires potentiels avec des profils différents. On en sait un peu plus mais on ne sait pas tout encore. C’est compliqué pour beaucoup de monde de comprendre le tirage. Il y a moins de visibilité par rapport à ce qu’il y a eu avant, mais le maître-mot est de s’adapter » râlait le sélectionneur après le tirage d’après des propos rapportés par l’AFP.

Pas de calcul

En effet, il faudra attendre le résultat des quarts de finale de la Ligue des nations pour connaître définitivement les futurs adversaires de l’Equipe de France. En cas de victoire face à la Croatie, ils affronteront 3 équipes mais s’ils perdent, ils auront 4 adversaires différents à affronter. « On ne va pas jouer le quart de finale de la Ligue des nations pour être soit dans le groupe de cinq ou dans le groupe de quatre. Cela aura une incidence, mais ce qui est plus problématique, c’est la supervision de ces équipes puisqu’il faudra beaucoup de monde pour voir nos adversaires potentiels. Mais c’est la particularité de ce tirage qui n’est pas complétement décisif » poursuit Didier Deschamps.