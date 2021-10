Foot - Equipe de France

Ligue des Nations : Les vérités de Pogba sur la nouvelle remontada des Bleus !

Publié le 10 octobre 2021 à 23h20 par La rédaction mis à jour le 10 octobre 2021 à 23h21

L'équipe de France a ajouté un nouveau titre dans sa vitrine en s'imposant face à l'Espagne en finale de la Ligue des nations ce dimanche soir (2-1). Après la rencontre, Paul Pogba s'est exprimé à propos de la nouvelle remontée au score des Bleus, avouant que l'équipe devait faire mieux dans le jeu.