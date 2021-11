Foot - Équipe de France

Équipe de France : L’aveu d’Hugo Lloris sur sa chasse au record de Lilian Thuram !

Publié le 15 novembre 2021 à 22h50 par La rédaction

Se rapprochant à chaque match du record de sélections de Lilian Thuram en Équipe de France, Hugo Lloris s’est exprimé sur cette question lors de son passage en conférence de presse ce lundi.