Equipe de France : La grande surprise de la liste de Deschamps

Thibault Morlain

Le 17 juin prochain, l’équipe de France affrontera l’Autriche pour le premier match de son Euro. Un mois avant cette échéance, Didier Deschamps était présent ce jeudi soir sur le plateau du 20h de TF1 pour annoncer la liste des joueurs sélectionnés pour jouer cette compétition avec les Bleus. Voilà les noms qui ont alors été appelés avec l’équipe de France.

Comme avant chaque grande compétition, Didier Deschamps est de passage sur le plateau du 20h de TF1 pour annoncer la traditionnelle liste des joueurs sélectionnés avec l’équipe de France. C’est ce jeudi soir que le sélectionneur des Bleus a dévoilé les heureux élus qui seront avec les Bleus en Allemagne cet été pour jouer l’Euro. Alors qu’il existait encore certains doutes autour de quelques noms, Deschamps a donc levé tout suspens…

𝑽𝒐𝒖𝒔 𝒍’𝒂𝒕𝒕𝒆𝒏𝒅𝒊𝒆𝒛, 𝒍𝒂 𝒗𝒐𝒊𝒍𝒂̀ 😍La liste de nos 2️⃣5️⃣ Bleus retenus pour l’Euro 👊#BleuCollectif | #EURO2024 pic.twitter.com/mjYTKouPRn — Equipe de France ⭐⭐ (@equipedefrance) May 16, 2024

Le retour de N’Golo Kanté

Régulièrement, un invité surprise s’invite dans la liste de l’équipe de France pour les grandes compétitions. On savait que pour cet Euro, il pourrait également y avoir une surprise et elle se nomme N’Golo Kanté. Parti s’exiler en Arabie saoudite, à Al-Ittihad avec Karim Benzema, le champion du monde 2018 n’était plus apparu avec les Bleus depuis de longs mois maintenant. Kanté va donc faire son grand retour en sélection, lui qui a longtemps été le chouchou de Didier Deschamps.

La liste complète de Deschamps

Gardiens : Areola, Maignan, Samba



Défenseurs : Clauss, Theo Hernandez, Konaté, Koundé, Ferland Mendy, Pavard, Saliba, Upamecano



Milieux : Camavinga, Fofana, Griezmann, Kanté, Rabiot, Tchouaméni, Zaïre-Emery



Attaquants : Barcola, Coman, Dembélé, Giroud, Kolo Muani, Mbappé, Thuram