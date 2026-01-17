Equipe de France : Il réclame son transfert... pour la Coupe du monde !

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Entre le 11 juin et le 19 juillet 2026, l'équipe de France tentera d'aller chercher une troisième étoile pendant la Coupe du monde sur le sol américain. Un rendez-vous que Jean-Philippe Mateta ne compte rater sous aucun prétexte. Au point d'envisager sérieusement de quitter Crystal Palace avant la fermeture du marché hivernal des transferts.

Après avoir vécu une première expérience en 2021/2022 par le biais d'un prêt convenu entre Mayence et Crystal Palace, Jean-Philippe Mateta s'est définitivement engagé en faveur des Eagles au terme de cette expérience à l'été 2022. Après avoir arraché une médaille d'argent olympique aux JO de Paris 2024 avec Thierry Henry sur le banc de touche, l'attaquant passé par l'OL a confirmé son entrée dans une nouvelle dimension la saison dernière.

Changement de club pour Mateta cet hiver pour l'objectif Coupe du monde ? De quoi l'inciter à prendre une grande décision l'année dernière. Alors que ses représentants et les dirigeants de Crystal Palace peinaient à trouver un accord sur les termes d'une prolongation de son contrat courant jusqu'à l'été 2027, Jean-Philippe Mateta leur aurait signifié sa volonté de tester le marché dans l'optique d'explorer les options susceptibles de se présenter à lui à en croire les informations de Ben Jacobs. Sur son compte X, le journaliste explique que cette démarche a notamment pour but de maximiser les chances de Jean-Philippe Mateta de faire partie de la liste des internationaux sélectionnés par Didier Deschamps en mai prochain pour la Coupe du monde en Amérique du nord (11 juin - 19 juillet).