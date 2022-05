Foot - Équipe de France

Équipe de France : Ikoné interpelle Deschamps pour un retour chez les Bleus !

Publié le 16 mai 2022 à 22h33 par Dan Marciano mis à jour le 16 mai 2022 à 22h34

Aujourd'hui à la Fiorentina Jonathan Ikoné espère disputer la prochain Coupe du monde avec l'équipe de France.