Equipe de France : Héros surprise des Bleus contre le Maroc, il se lâche totalement

La rédaction

Auteur du deuxième but français lors de la demi-finale contre le Maroc, Randal Kolo Muani ne pouvait rêver meilleure entrée. L'ancien nantais s'apprête à disputer sa première finale de Coupe du monde ce dimanche (16h) face à l'Argentine de Lionel Messi. Présent en conférence de presse, il s'est notamment confié sur son but contre les Lions de l'Atlas.

Randal Kolo Muani se souviendra longtemps de son premier but en Equipe de France. En effet, l'attaquant de 24 ans a inscrit le deuxième but de la rencontre contre le Maroc en demi-finale de Coupe du monde, et ce, sur son premier ballon touché.

«Je suis heureux d'avoir marqué»

Appelé de dernière minute après la blessure de Christopher Nkunku, Randal Kolo Muani vit un rêve au Qatar et il s'est exprimé sur son but marqué en demi-finale contre le Maroc : « Ça ne change rien. C'est un but dont on rêve. Ça donne de l'espoir et ça fait plaisir à quelques Français. Et je suis très fier d'avoir inscrit ce but-là. Je suis jeune, je profite. Il y a un mois, je n'étais pas ici. J'ai pris la place de Christopher (Nkunku) et j'essaie de prendre les minutes qu'on me donne », a-t-il confié ce vendredi en conférence de presse.



«C'est un but dont on rêve»

En inscrivant son but contre le Maroc, Randal Kolo Muani marque des points et pourrait de nouveau être utilisé par Didier Deschamps ce dimanche en finale de Coupe du monde face à l'Argentine.